2021 (фильм, 2013) смотреть онлайн

«2021» — фильм (2013) о гениальном айтишнике, который впадает в депрессию.



Главный герой — скромный, неуверенный в себе интроверт по имени Джон Купер. Он компьютерный гений и почти все свое время проводит в офисе за компьютером. Цель его нового проекта — исследовать человеческий интеллект под новым углом. Полностью погруженный в свою работу, Джон вскоре начинает испытывать отчаяние, потому что ему не удается добиться желаемых результатов. Отчаяние перерастает в депрессию... Находясь на грани нервного срыва, программист-одиночка знакомится с писательницей Эмили, которая тоже очень застенчива и не может найти друзей.



Сможет ли Джон Купер найти общий язык с новой знакомой и построить романтические отношения? Узнаете, когда начнете смотреть фильм «2021» 2013 года на видеосервисе Wink!

