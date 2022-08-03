Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Документальный фильм об истоках и последствиях травли, спродюсированный Моникой Левински. Проект «15 минут позора» посвящен проблеме буллинга в современном мире. Он состоит из историй людей, которые подвергались публичному унижению — это смелые и честные рассказы, тревожные и подчас шокирующие. Создатели фильма попытались разобраться, что движет инициаторами травли и как на такие события реагируют близкие жертв, очевидцы травли, СМИ, психологи и общество в целом.

