15 минут позора
Wink
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15 минут позора
7.02021, 15 Minutes of Shame
Документальный82 мин18+

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15 минут позора (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Документальный фильм об истоках и последствиях травли, спродюсированный Моникой Левински. Проект «15 минут позора» посвящен проблеме буллинга в современном мире. Он состоит из историй людей, которые подвергались публичному унижению — это смелые и честные рассказы, тревожные и подчас шокирующие. Создатели фильма попытались разобраться, что движет инициаторами травли и как на такие события реагируют близкие жертв, очевидцы травли, СМИ, психологи и общество в целом.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.8 IMDb