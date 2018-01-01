Wink
Детям
12 месяцев. Новая сказка
Актёры и съёмочная группа фильма «12 месяцев. Новая сказка»

Актёры и съёмочная группа фильма «12 месяцев. Новая сказка»

Режиссёры

Роберт Питерс

Роберт Питерс

Robert Peters
Режиссёр

Актёры

Луис Агиляр

Луис Агиляр

Louis Aguilar
Актёр
Роберт Питерс

Роберт Питерс

Robert Peters
Актёр
Кевин Джаллиндо

Кевин Джаллиндо

Kevin Gallindo
Актёр
Пол Парк

Пол Парк

Paul Park
Актёр
Дениз Кросби

Дениз Кросби

Denise Crosby
Актриса
Крис Эллис

Крис Эллис

Chris Ellis
Актёр

Сценаристы

Луис Агиляр

Луис Агиляр

Louis Aguilar
Сценарист

Продюсеры

Роберт Питерс

Роберт Питерс

Robert Peters
Продюсер