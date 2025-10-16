Отключение подписок на Android TV
1. Перейдите в раздел "Моё" и выберите пункт "Мои подписки"
Либо выберите пункт "Подписки" из верхнего меню
2. Выберите активную подписку, которую необходимо отключить и нажмите кнопку "Отключить"
Примечание: на карточке у подключённой подписки отображается информация: "Активна"
3. Подтвердите отключение подписки
4. Выберите подходящий вариант и нажмите "Отправить"
Подписка будет действовать до конца оплаченного периода, указанного на карточке подписки, и автоматически продлеваться не будет