Удаление аккаунта

Если вы решили удалить аккаунт из-за каких-то технических неисправностей, с которыми столкнулись, НЕ СПЕШИТЕ!

Обратитесь в техническую поддержку Wink, написав на почту support@wink.ru. Наши специалисты обязательно помогут!

Если же решение окончательное и бесповоротное, то чтобы удалить учетную запись необходимо:

1. Авторизоваться в приложении Wink под аккаунтом, который требуется удалить;

2. Сделать фотографию или скриншот диагностической информации из раздела "Помощь";

3. Отправить письмо на почту support@wink.ru, прикрепив сделанные фотографии / скриншоты, указав в теме письма и в сообщении письма дополнительную и необходимую информацию.

Удалить аккаунт можно без обращения по почте в техническую поддержку Wink, в случаях если:

- учетная запись создана с номера оператора связи Теле2, то для удаления аккаунта потребуется ввести USSD-команду *712*0#

- учетная запись создана с номера оператора связи Ростелеком, то для удаления аккаунта потребуется ввести USSD-команду *116*0#

- учетная запись привязана к лицевому счету Интерактивного ТВ от Ростелеком, то аккаунт будет автоматически закрыт после отключения услуги Интерактивного ТВ. Отключить можно по телефону 8 800 1000 800 или через Ростелеком в режиме онлайн rt.ru/support