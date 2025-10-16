Создание и настройка профиля на сайте
1. Откройте меню "Моё". Для редактирования нажмите на необходимом профиле кнопку в виде шестерёнки
1.1. Для того, чтобы скрыть отображения взрослого контента поставь галочку в окне с опцией
Примечание: в профиле "Детский по умолчанию отключено отображение взрослого контента и включить его нельзя
1.2. Вы также можете изменить возрастное ограничение на показ контента в профиле
Примечание: установите возрастной предел, выбрав необходимый возраст
С помощью ползунка "Запрос пин-кода при просмотре" выбери свойство ограничения
Неактивно - контент выше возрастного ограничения будет скрыт
Активно - весь контент будет отображаться, но при попытке включить контент
Выше возрастного ограничения будет запрашиваться пин-код
При установке 18+ весь контент будет отображаться и включаться без запроса пин-кода
2. Для смены пин-кода перейдите в "Моё" - "Настройки" и нажмите "Изменить пин-код"
2.1. Введите текущий пин-код
2.2. Введите новый пин-код
3. Для сброса пин-кода (если пин-код был забыт) перейдите в "Моё" - "Настройки" и выберите "Сбросить пин-код"
3.1. Введите пароль от учётной записи (если аккаунт привязан по email) или код из смс (если аккаунт привязан по номеру телефона) и нажмите "Подтвердить"
Примечание: пин-код будет сброшен к значению по умолчанию - 0000
4. Для создания нового профиля нажми на "Добавить"
4.1. Придумайте и введите название профиля и нажмите "Далее"
4.2. Выбери необходимые настройки и нажми "Далее"
5. Для удаления профиля нажмите на необходимом профиле кнопку в виде шестеренки
5.1. Нажмите кнопку "Удалить профиль"
Примечание: профиль "Основной" и "Детский" удалить нельзя
5.2. Подтвердите удаление вводом текущего пин-кода