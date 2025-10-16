Создание и настройка профиля на сайте

1. Откройте меню "Моё". Для редактирования нажмите на необходимом профиле кнопку в виде шестерёнки











1.1. Для того, чтобы скрыть отображения взрослого контента поставь галочку в окне с опцией

Примечание: в профиле "Детский по умолчанию отключено отображение взрослого контента и включить его нельзя

1.2. Вы также можете изменить возрастное ограничение на показ контента в профиле

Примечание: установите возрастной предел, выбрав необходимый возраст

С помощью ползунка "Запрос пин-кода при просмотре" выбери свойство ограничения

Неактивно - контент выше возрастного ограничения будет скрыт

Активно - весь контент будет отображаться, но при попытке включить контент

Выше возрастного ограничения будет запрашиваться пин-код

При установке 18+ весь контент будет отображаться и включаться без запроса пин-кода

2. Для смены пин-кода перейдите в "Моё" - "Настройки" и нажмите "Изменить пин-код"

2.1. Введите текущий пин-код

2.2. Введите новый пин-код



3. Для сброса пин-кода (если пин-код был забыт) перейдите в "Моё" - "Настройки" и выберите "Сбросить пин-код"



3.1. Введите пароль от учётной записи (если аккаунт привязан по email) или код из смс (если аккаунт привязан по номеру телефона) и нажмите "Подтвердить"

Примечание: пин-код будет сброшен к значению по умолчанию - 0000

4. Для создания нового профиля нажми на "Добавить"

4.1. Придумайте и введите название профиля и нажмите "Далее"

4.2. Выбери необходимые настройки и нажми "Далее"

5. Для удаления профиля нажмите на необходимом профиле кнопку в виде шестеренки

5.1. Нажмите кнопку "Удалить профиль"

Примечание: профиль "Основной" и "Детский" удалить нельзя

5.2. Подтвердите удаление вводом текущего пин-кода