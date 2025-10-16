Создание и настройка профиля на Smart TV Samsung / LG

1. Откройте раздел "Моё" в правом верхнем углу

2. Для редактирования выберите необходимый профиль и нажмите кнопку "Редактировать профиль"

3. Выберите нужный профиль и нажмите на кнопку "Редактировать профиль"

4. Введите Пин-код основного профиля и нажмите на кнопку "Редактировать"

5. Для отображения или скрытия взрослого контента поставьте или снимите галочку в поле "Взрослый контент"

Примечание:

- для активации покупки по пин-коду поставьте галочку "Покупки по Пин-коду"

- в профиле "Детский" по умолчанию отключено отображение взрослого контента и активны покупки по пин-коду, изменить данные настройки нельзя

6. Для изменения возрастного ограничения выберите пункт "Возрастное ограничение"

7. Установите возрастной предел, выбрав необходимый возраст

Примечание: с помощью установки галочки "Запрашивать пин-код" выберите свойство ограничения:

- "Неактивно" - контент выше возрастного ограничения будет скрыт

- "Активно" - весь контент будет отображаться, но при попытке включить контент выше возрастного ограничения будет запрашиваться пин-код

- При выборе "18+" весь контент будет отображаться и включаться без запроса пин-кода



8. Для редактирования пин-кода выберите "ПИН-код доступа"

Примечание: редактирование пин-кода доступно только в профиле "Основной"



9. Введите текущий пин-код и нажмите "Далее"

10. Введите новый пин-код и нажмите "Сохранить"

11. Для создания нового профиля нажмите на значок со знаком "+"

12. Введите название профиля и нажмите на кнопку "Создать"

13. Для удаления профиля выберите созданный профиль и нажмите "Удалить профиль"



14. Введите текущий пин-код и нажмите "Удалить профиль"

Примечание: профили "Основной" и "Детский" удалить нельзя.