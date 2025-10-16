Создание и настройка профиля на Smart TV Samsung / LG
1. Откройте раздел "Моё" в правом верхнем углу
2. Для редактирования выберите необходимый профиль и нажмите кнопку "Редактировать профиль"
3. Выберите нужный профиль и нажмите на кнопку "Редактировать профиль"
4. Введите Пин-код основного профиля и нажмите на кнопку "Редактировать"
5. Для отображения или скрытия взрослого контента поставьте или снимите галочку в поле "Взрослый контент"
Примечание:
- для активации покупки по пин-коду поставьте галочку "Покупки по Пин-коду"
- в профиле "Детский" по умолчанию отключено отображение взрослого контента и активны покупки по пин-коду, изменить данные настройки нельзя
6. Для изменения возрастного ограничения выберите пункт "Возрастное ограничение"
7. Установите возрастной предел, выбрав необходимый возраст
Примечание: с помощью установки галочки "Запрашивать пин-код" выберите свойство ограничения:
- "Неактивно" - контент выше возрастного ограничения будет скрыт
- "Активно" - весь контент будет отображаться, но при попытке включить контент выше возрастного ограничения будет запрашиваться пин-код
- При выборе "18+" весь контент будет отображаться и включаться без запроса пин-кода
8. Для редактирования пин-кода выберите "ПИН-код доступа"
Примечание: редактирование пин-кода доступно только в профиле "Основной"
9. Введите текущий пин-код и нажмите "Далее"
10. Введите новый пин-код и нажмите "Сохранить"
11. Для создания нового профиля нажмите на значок со знаком "+"
12. Введите название профиля и нажмите на кнопку "Создать"
13. Для удаления профиля выберите созданный профиль и нажмите "Удалить профиль"
14. Введите текущий пин-код и нажмите "Удалить профиль"
Примечание: профили "Основной" и "Детский" удалить нельзя.