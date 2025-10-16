Создание и настройка профиля на Android
1. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу экрана
2. Нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу экрана
2.1. Для включения или выключения отображения взрослого контента поставь ползунок в необходимое положение
В профиле "Детский по умолчанию отключено отображение взрослого контента и включить его нельзя
2.2. Вы также можете изменить возрастное ограничение на показ контента в профиле
Примечание: установите возрастной предел, выбрав необходимый возраст
С помощью ползунка "Запрос пин-кода" выбери свойство ограничения
Неактивно - контент выше возрастного ограничения будет скрыт
Активно - весь контент будет отображаться, но при попытке включить контент
Выше возрастного ограничения будет запрашиваться пин-код
При установке 18+ весь контент будет отображаться и включаться без запроса пин-кода
2.3. Для установки пин-кода досутпа вернись в предыдущее меню и введите текущий пин-код
Примечание: редактирование пин-кода доступно только в профиле "Основной"
2.4. Придумайте и введи новый пин-код
2.5. Подтвердите новый пин-код, введя его ещё раз
3. Для создания нового профиля нажмите на кнопку +
3.1. Придумайте и введите название профиля, а затем нажмите на кнопку "Далее"
3.2. Выберите возрастное ограничение и нажмите кнопку "Создать профиль"
3.3. Для удаления профиля нажми на кнопку "Удалить" и подтвердите удаление
Примечание: профиль "Основной" и "Детский" удалить нельзя