Создание и настройка профиля на Android

1. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу экрана

2. Нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу экрана

2.1. Для включения или выключения отображения взрослого контента поставь ползунок в необходимое положение

В профиле "Детский по умолчанию отключено отображение взрослого контента и включить его нельзя

2.2. Вы также можете изменить возрастное ограничение на показ контента в профиле

Примечание: установите возрастной предел, выбрав необходимый возраст

С помощью ползунка "Запрос пин-кода" выбери свойство ограничения

Неактивно - контент выше возрастного ограничения будет скрыт

Активно - весь контент будет отображаться, но при попытке включить контент

Выше возрастного ограничения будет запрашиваться пин-код

При установке 18+ весь контент будет отображаться и включаться без запроса пин-кода

2.3. Для установки пин-кода досутпа вернись в предыдущее меню и введите текущий пин-код

Примечание: редактирование пин-кода доступно только в профиле "Основной"



2.4. Придумайте и введи новый пин-код

2.5. Подтвердите новый пин-код, введя его ещё раз

3. Для создания нового профиля нажмите на кнопку +

3.1. Придумайте и введите название профиля, а затем нажмите на кнопку "Далее"

3.2. Выберите возрастное ограничение и нажмите кнопку "Создать профиль"

3.3. Для удаления профиля нажми на кнопку "Удалить" и подтвердите удаление

Примечание: профиль "Основной" и "Детский" удалить нельзя