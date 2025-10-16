Мультискрин с приставкой Wink

Функция Мультискрин позволяет смотреть весь доступный контент с приставки на других 5 устройствах одновременно без дополнительной платы под одним аккаунтом в приложениях и сайте Wink. На каждом из устройств аккаунта в один момент времени можно смотреть разный контент, независимо друг от друга.

Список поддерживаемых устройств

Для настройки функции Мультискрин (предоставляется бесплатно для дополнительных 5 устройств):

1. Перейдите в раздел Моё на приставке и выберите кнопку Активировать мультискрин

2. На открывшемся экране введите номер вашего мобильного телефона

3. Введите код из смс, которое придет на указанный номер для подтверждения активации функции

Загрузите приложение на доступные вам устройства (как установить приложение), выберите пункт Войти или зарегистрироваться и введи номер телефона, который вы ранее вводили в приставке. Подтвердите вход в аккаунт с помощью кода из смс (код действует 1 раз).

Все покупки на устройствах под вашим аккаунтом будут оплачиваться с одного лицевого счёта (баланса) и доступны на всех устройствах. Вы можете настроить запрет на покупки по пин-коду в настройках Основного профиля. Настройка будет автоматически включена на всех устройствах

Приятного просмотра!