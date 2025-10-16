Опция "Управление просмотром" позволяет просматривать архив ТВ-каналов за прошедшие 3 суток, ставить прямой эфир на паузу и записывать передачи для просмотра в течение 30 дней*

Чтобы воспользоваться опцией, вы можете выбрать в списке ТВ-передач любую передачу, которая уже прошла, на экране откроется окно с предложением подключения услуги

пример окна подключения опции "Управление просмотром"

После подключения, на устройстве отобразится уведомление об успешном подключении и вам сразу будет доступен доступ к архиву телепередач.

Стоимость опции определяется динамически, зависит от региона пользователя и активных услуг.

Для пользователей без лицевого счета и активной услуги Интерактивное ТВ Wink на доступность опции имеются ограничения на некоторых ТВ-каналах. Если управление просмотром недоступно на канале, в плеере вы увидите соответствующую информацию.

Обращаем ваше внимание, что опция распространяется и на устройства, подключенные на учетных записях Интерактивного ТВ по Мультискрину, но из-за ограничений со стороны правообладателей, на ряде каналов просмотр эфирных передач может быть ограничен.

*функция записи и просмотра передач возможна только на приставке Интерактивного ТВ.