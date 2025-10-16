С помощью функции Screen Sharing можно включить фильм или ТВ-канал с одного устройства на другом устройстве, например с помощью телефона можно запустить фильм на Smart TV или на сайте wink.ru.

В качестве примера запустим фильм с телефона на сайте.

1. Откройте меню "Ещё" и выберите раздел "Моё кино"

1.1. Выберите любой фильм

1.2. В открывшейся карточке фильма нажмите кнопку "Смотреть", далее появятся кнопки управления, нажми на кнопку Screen Sharing (выделена красным)

1.3. Выберите устройство, на котором хотите воспроизвести контент

Примечание: не забудьте авторизоваться под тем же аккаунтом на устройстве, куда хотите отправить видео, иначе это устройство не появится в этом списке

1.4. После того, как появится сообщение Успешное подключение - переходите к другому устройству

1.5. Нажимайте кнопку "Начать", чтобы начать просмотр