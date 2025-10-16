Команды для голосового управления Марусей и Алисой
Для использования голосового управления, необходимо перед произношением команды сказать имя голосового ассистента, например: "Маруся, найди сериал Друзья" или "Алиса, включи фильм Терминатор"
Команды раздела "Управление громкостью" не поддерживаются на телевизорах Smart TV Samsung и LG.
Команды поиска
Голосовой ассистент Маруся:
- Найди сериал "Чики"
- Найди фильм "Джентльмены"
- Найди сериал "Ужасы"
- Найди фильм "Драмы"
Голосовой ассистент Алиса:
- Найди сериал "Чики"
- Найди фильм "Джентльмены"
Управление витринами и разделами
Голосовой ассистент Маруся:
- Открой Мою коллекцию
- Вернись на главную в винк
- Открой каталог Сериалы
- Открой каталог Фильмы
Голосовой ассистент Алиса:
- Открой Мою коллекцию
Включение фильмов, сериалов и ТВ-каналов
Голосовой ассистент Маруся и Алиса:
- Включи фильм "Терминатор"
- Включи сериал "Друзья"
- Включи канал "12"
- Включи канал "Матч ТВ"
- Включи следующий канал
- Включи предыдущий канал
Управление просмотром фильмов/сериалов/тв каналов
Голосовой ассистент Маруся:
- Останови просмотр
- Продолжи просмотр
- Включи следующую серию
- Включи предыдущую серию
- Включи следующую передачу в Винк
Голосовой ассистент Алиса:
- Останови просмотр
Управление громкостью
Голосовой ассистент Маруся:
- Выключи звук на телевизоре
- Поставь громкость телевизора на "50"
- Включи/выключи Винк
Голосовой ассистент Алиса:
- Поставь громкость телевизора на "50"