Wink
Вопросы и ответы
Команды для голосового управления Марусей и Алисой

Команды для голосового управления Марусей и Алисой

Для использования голосового управления, необходимо перед произношением команды сказать имя голосового ассистента, например: "Маруся, найди сериал Друзья" или "Алиса, включи фильм Терминатор"

Команды раздела "Управление громкостью" не поддерживаются на телевизорах Smart TV Samsung и LG.

Команды поиска

Голосовой ассистент Маруся:

  • Найди сериал "Чики"
  • Найди фильм "Джентльмены"
  • Найди сериал "Ужасы"
  • Найди фильм "Драмы"

Голосовой ассистент Алиса:

  • Найди сериал "Чики"
  • Найди фильм "Джентльмены"

Управление витринами и разделами

Голосовой ассистент Маруся:

  • Открой Мою коллекцию
  • Вернись на главную в винк
  • Открой каталог Сериалы
  • Открой каталог Фильмы

Голосовой ассистент Алиса:

  • Открой Мою коллекцию

Включение фильмов, сериалов и ТВ-каналов

Голосовой ассистент Маруся и Алиса:

  • Включи фильм "Терминатор"
  • Включи сериал "Друзья"
  • Включи канал "12"
  • Включи канал "Матч ТВ"
  • Включи следующий канал
  • Включи предыдущий канал

Управление просмотром фильмов/сериалов/тв каналов

Голосовой ассистент Маруся:

  • Останови просмотр
  • Продолжи просмотр
  • Включи следующую серию
  • Включи предыдущую серию
  • Включи следующую передачу в Винк

Голосовой ассистент Алиса:

  • Останови просмотр

Управление громкостью

Голосовой ассистент Маруся:

  • Выключи звук на телевизоре
  • Поставь громкость телевизора на "50"
  • Включи/выключи Винк

Голосовой ассистент Алиса:

  • Поставь громкость телевизора на "50"