Команды для голосового управления Марусей и Алисой

Для использования голосового управления, необходимо перед произношением команды сказать имя голосового ассистента, например: "Маруся, найди сериал Друзья" или "Алиса, включи фильм Терминатор"

Команды раздела "Управление громкостью" не поддерживаются на телевизорах Smart TV Samsung и LG.

Команды поиска

Голосовой ассистент Маруся:

Найди сериал "Чики"

Найди фильм "Джентльмены"

Найди сериал "Ужасы"

Найди фильм "Драмы"

Голосовой ассистент Алиса:

Найди сериал "Чики"

Найди фильм "Джентльмены"

Управление витринами и разделами

Голосовой ассистент Маруся:

Открой Мою коллекцию

Вернись на главную в винк

Открой каталог Сериалы

Открой каталог Фильмы

Голосовой ассистент Алиса:

Открой Мою коллекцию

Включение фильмов, сериалов и ТВ-каналов

Голосовой ассистент Маруся и Алиса:

Включи фильм "Терминатор"

Включи сериал "Друзья"

Включи канал "12"

Включи канал "Матч ТВ"

Включи следующий канал

Включи предыдущий канал

Управление просмотром фильмов/сериалов/тв каналов

Голосовой ассистент Маруся:

Останови просмотр

Продолжи просмотр

Включи следующую серию

Включи предыдущую серию

Включи следующую передачу в Винк

Голосовой ассистент Алиса:

Останови просмотр

Управление громкостью

Голосовой ассистент Маруся:

Выключи звук на телевизоре

Поставь громкость телевизора на "50"

Включи/выключи Винк

Голосовой ассистент Алиса: