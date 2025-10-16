Сброс настроек и сброс SmartHUB на Smart TV Samsung
1. Нажмите кнопку "Home" и выберите пункт "Настройки" на экране телевизора
2. Выберите пункт "Поддержка"
3. Выберите пункт "Самодиагностика"
4. Выберите пункт "Сброс"
5. Введите PIN-код и нажмите "Готово"
Примечание: если код не менялся, по-умолчанию "0000"
6. Выберите "Сброс" для подтверждения.
Настройки сброшены. Телевизор выключится и включится снова.
Примечание: аналогичным образом делается сброс SmartHub
- Настройки > Поддержка > Самодиагностика > Сброс Smart Hub