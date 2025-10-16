Wink
Сброс настроек и сброс SmartHUB на Smart TV Samsung

1. Нажмите кнопку "Home" и выберите пункт "Настройки" на экране телевизора

2. Выберите пункт "Поддержка"

3. Выберите пункт "Самодиагностика"

4. Выберите пункт "Сброс"

5. Введите PIN-код и нажмите "Готово"

Примечание: если код не менялся, по-умолчанию "0000"

6. Выберите "Сброс" для подтверждения.

Настройки сброшены. Телевизор выключится и включится снова.

Примечание: аналогичным образом делается сброс SmartHub

- Настройки > Поддержка > Самодиагностика > Сброс Smart Hub