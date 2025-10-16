Настройка DNS на Smart TV LG
1. Нажмите кнопку на пульте в виде "шестеренки", либо на кнопку "Home" и в открывшемся меню выберите "Настройки"
2. Выберите самый нижний пункт "Все настройки"
3. Перейдите в раздел "Сеть"
Примечание: в зависимости от типа подключения нужно выбрать подходящий пункт (будет написано "Подключено к интернету")
4. Перейдите в раздел "Дополнительные настройки"
5. Прокрутите вниз и нажмите "Изменить"
Примечание: пункт на некоторых моделях ТВ не видно на экране
6. Снимите галочку с пункта "Автоматически", нажав на пульте кнопку "ОK"
7. Перейдите в строку "Сервер DNS" и нажмите на пульте кнопку "ОK"
8. Введите значение "77.88.8.8" или "77.88.8.1" и нажмите кнопку "Подключение"