Настройка DNS на Smart TV LG

1. Нажмите кнопку на пульте в виде "шестеренки", либо на кнопку "Home" и в открывшемся меню выберите "Настройки"

2. Выберите самый нижний пункт "Все настройки"

3. Перейдите в раздел "Сеть"

Примечание: в зависимости от типа подключения нужно выбрать подходящий пункт (будет написано "Подключено к интернету")

4. Перейдите в раздел "Дополнительные настройки"

5. Прокрутите вниз и нажмите "Изменить"

Примечание: пункт на некоторых моделях ТВ не видно на экране

6. Снимите галочку с пункта "Автоматически", нажав на пульте кнопку "ОK"

7. Перейдите в строку "Сервер DNS" и нажмите на пульте кнопку "ОK"

8. Введите значение "77.88.8.8" или "77.88.8.1" и нажмите кнопку "Подключение"