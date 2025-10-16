Настройка DNS на Android TV

1. Откройте "Настройки" операционной системы Android

2. Выберите пункт меню "Сеть" ( "Wi-Fi" или "Ethernet")

3. Нажмите на сеть, к которой устройство подключено в данный момент

4. Выберите "Настройки IP-адреса"

5. Выберите "Статический"

6. Укажите необходимый IP-адрес (опционально, можно не изменять)

7. Укажите необходимый шлюз по умолчанию (опционально, можно не изменять)

8. Укажите длину префикса (маску) сети (опционально, можно не изменять)

9. Укажите DNS "77.88.8.8"





9.1 Также можно использовать альтернативный DNS "77.88.8.1"

Подтвердите изменение настроек