Как активировать голосовое управление через приложение «Маруся – голосовой помощник»?
Для активации голосового управления в сервисе Wink выполните следующие действия:
- Запустите видеосервис Wink
- Скачайте приложение «Маруся – голосовой помощник» в Google Play или AppStore
- Перейдите в раздел Моё -> Настройки -> Голосовое управление в видеосервисе Wink
- Нажмите кнопку «Сгенерировать код»
- На экране отобразится 6-ти значный код
- Запустите приложение «Маруся – голосовой помощник»
- Нажмите на значок с Микрофоном
- Скажите фразу: «Маруся, активируй Wink»
- Нажмите кнопку «Авторизоваться»
- Введите 6-ти значный код с экрана телевизора
- Готово, теперь вы можете использовать голосовое управление в видеосервисе Wink.