Wink
Вопросы и ответы
Как активировать голосовое управление через приложение «Маруся – голосовой помощник»?

Как активировать голосовое управление через приложение «Маруся – голосовой помощник»?

Для активации голосового управления в сервисе Wink выполните следующие действия:

  1. Запустите видеосервис Wink
  2. Скачайте приложение «Маруся – голосовой помощник» в Google Play или AppStore
  3. Перейдите в раздел Моё -> Настройки -> Голосовое управление в видеосервисе Wink
  4. Нажмите кнопку «Сгенерировать код»
  5. На экране отобразится 6-ти значный код
  6. Запустите приложение «Маруся – голосовой помощник»
  7. Нажмите на значок с Микрофоном
  8. Скажите фразу: «Маруся, активируй Wink»
  9. Нажмите кнопку «Авторизоваться»
  10. Введите 6-ти значный код с экрана телевизора
  11. Готово, теперь вы можете использовать голосовое управление в видеосервисе Wink.