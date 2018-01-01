Могу ли я использовать ранее созданную учетную запись Wink в процессе подключения услуги Wink ТВ-онлайн?

Да, при этом если услуга Wink ТВ-онлайн будет активирована на учетную запись, на которой уже приобретался контент – после активации все купленные фильмы сохранятся, но все подписки и услуги, предполагающие периодическую тарификацию будут отключены. При этом если подписки были приобретены через Apple или Google store подписки необходимо отключить вручную в настройках устройств – в разделе управления подписками.