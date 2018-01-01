Плохо работает (зависают каналы и фильмы, дергается изображения и звук) при подключении по Wi-Fi. Почему?

Необходимо убедиться, что на устройстве, с которого происходит просмотр скорость интернета достаточна для качественного оказания услуги (скорость интернет не менее 25 мбит/с).

В случае возникновения визуальных проблем с качеством услуги (замирание и рассыпание изображения, деградация звука) необходимо попробовать подключить устройство в другом месте в непосредственной видимости роутера или подключить устройство по проводу (если это возможно – приставка или телевизор).