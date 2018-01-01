Как начать пользоваться приставкой Wink+ c услугой Wink ТВ-онлайн?

После подключения к телевизору и сети приставка предложит пройти несколько простых шагов по настройке, в том числе подключиться к сети Интернет. На этом этапе вы можете подключиться по WiFi или проводу. После завершения настроек загрузится главный экран, на котором вам нужно выбрать и запустить приложение Wink. После загрузки приложения в появившемся окне необходимо ввести ваш номер телефона и перейти к следующему шагу, в следующем окне нужно ввести код из смс, которое придет на указанный номер телефона. После подтверждения вы сможете ознакомиться с наиболее интересными возможностями приложения Wink в ознакомительном курсе и перейти к пользованию услугой.

Если к учетной записи, привязанной к вашему номеру телефон уже подключена услуга Wink ТВ-онлайн, то автоматически станет доступна и на приставке.

Если же нет то услугу Wink ТВ-онлайн можно подключить в настройках ведя код активации из смс в соответствующем разделе интерфейса Wink (данные действия выполняются инсталлятором).