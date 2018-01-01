Зачем мне приобретать приставку Wink+ ведь услугой Wink ТВ-онлайн можно пользоваться на любом устройстве с приложением Wink?

WinkВопросы и ответыЗачем мне приобретать приставку Wink+ ведь услугой Wink ТВ-онлайн можно пользоваться на любом устройстве с приложением Wink?
Все верно, услуга Wink ТВ-онлайн доступна на любом устройстве с установленным приложением Wink. Приставка Wink+ позволяет получить от услуги Wink ТВ-онлайн дополнительные преимущества – такие как возможность подключения по WiFi, просмотр контента в UltaHD (4K), доступ к партнерским приложениям.