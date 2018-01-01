У меня не получается самостоятельно подключить услугу, могу ли я воспользоваться услугами специалиста?

В случае если подключение производится вместе с услугой Домашний интернет, специалист подключит обе услуги на месте, в этом случае рекомендуется подготовить устройство, на котором планируется подключение заранее. Если же у вас уже подключена услуга Домашний интернет, и вы не можете активировать услугу самостоятельно обратитесь по номеру 8 800 100 0 800 и вам помогут.