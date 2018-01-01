Wink
Вопросы и ответы
Можно ли подключить только Wink ТВ-онлайн без Домашнего интернета?

Можно ли подключить только Wink ТВ-онлайн без Домашнего интернета?

Нет, услуга предоставляется только на пакетах с Домашним интернетом от Ростелеком.