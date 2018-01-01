Могу ли я отключиться от услуги Домашнего Интернета и продолжить пользоваться услугой Wink ТВ-онлайн? Если у меня больше не останется других услуг на ЛС смогу ли я по прежнему оплачивать услугу с ЛС?

WinkВопросы и ответыМогу ли я отключиться от услуги Домашнего Интернета и продолжить пользоваться услугой Wink ТВ-онлайн? Если у меня больше не останется других услуг на ЛС смогу ли я по прежнему оплачивать услугу с ЛС?
Да, но для пользования услугой Wink ТВ-онлайн нужен доступ в Интернет, без него услуга работать не будет, при этом возможность оплаты с ЛС сохранится
К тому же изменится стоимость услуги Wink ТВ-онлайн, так как в составе пакета услуг она стоит дешевле.