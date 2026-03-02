Wink
Вопросы и ответы
Изменение доступа к сервису «Wink Книги»

Изменение доступа к сервису «Wink Книги»

С 20.03.2026 сервис «Wink Книги» будет недоступен. В связи с этим изменяется состав подписок.
 

Для пользователей Видеосервиса Wink:

– «Wink Всё в одном», «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA» и «Премиум». Из их состава выходит сервис «Wink Книги».

– «Wink Книги» - будет закрыта.

– «Wink Музыка + Wink Книги» - будет закрыта. Абоненты этой подписки смогут перейти на подписку "Wink Музыка».
 

Для абонентов ПАО Ростелеком, пользующихся услугами «Интерактивное ТВ Wink»:

– «Wink Всё в одном», «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA» и «Премиум». Из их состава выходит сервис «Wink Книги».

– «Wink Музыка + Wink Книги» - будет закрыта. Абоненты этой подписки смогут перейти на подписку «Wink Музыка».