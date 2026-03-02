Отключение подписок на аудиокниги Литрес
С 01.01.2026 в связи с прекращением договорных отношений с правообладателем закрываются подписки на аудиокниги Литрес в рамках сервиса Wink:
- Подписка на видео «Литрес Лайт»
- Подписка на аудио «Аудиокниги Литрес»
- Опция «VK Музыка + Литрес Лайт»
Но не стоит расстраиваться! Всем пользователям Wink с активной подпиской Литрес мы дарим доступ к приложению «Wink Книги» на 3 месяца. Достаточно установить приложение и авторизоваться под своими учетными данными.