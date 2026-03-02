Отключение подписок на аудиокниги Литрес

С 01.01.2026 в связи с прекращением договорных отношений с правообладателем закрываются подписки на аудиокниги Литрес в рамках сервиса Wink:

Подписка на видео «Литрес Лайт»

Подписка на аудио «Аудиокниги Литрес»

Опция «VK Музыка + Литрес Лайт»

Но не стоит расстраиваться! Всем пользователям Wink с активной подпиской Литрес мы дарим доступ к приложению «Wink Книги» на 3 месяца. Достаточно установить приложение и авторизоваться под своими учетными данными.