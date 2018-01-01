Wink
Вопросы и ответы
Можно ли отправлять Агенту ссылки, картинки или файлы?

Нет, Агент работает только с текстовыми запросами. Просто напишите, что хотите посмотреть.