Агент создан, чтобы помогать вам находить фильмы и сериалы в Wink. Он подберет рекомендации по жанрам, актёрам, персонажам или настроению, даст краткое описание и поможет выбрать то, что точно понравится.

Агент разбирается только в фильмах и сериалах и не отвечает на вопросы о ТВ-каналах, музыке, книгах или играх и не подскажет про подписку или другие сервисы Wink.

Он также не учитывает, какая у вас подключена подписка и доступен ли конкретный контент. Его задача проста — помочь вам определиться, что посмотреть.