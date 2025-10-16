Управление подпиской происходит в сервисе Wink на сайте Wink.ru или в приложении Wink на мобильном устройстве или на телевизоре (как установить приложение).

При отключении подписки «Wink Всё в одном»

Авторизуйтесь в сервисе Wink на сайте Wink.ru или в приложении Wink Откройте страницу «Подписки» В списке найдите подписку «Wink Всё в одном» Нажмите на кнопку «Отключить» Укажите причину отключения подписки

Подписка будет действовать до конца оплачиваемого периода и не будет продлеваться.

По ссылке можно найти подробные инструкции, как отключить подписку в сервисе Wink на разных устройствах.