Wink
Вопросы и ответы
Как отключить подписку?

Управление подпиской происходит в сервисе Wink на сайте Wink.ru или в приложении Wink на мобильном устройстве или на телевизоре (как установить приложение).

При отключении подписки «Wink Всё в одном» 

  1. Авторизуйтесь в сервисе Wink на сайте Wink.ru или в приложении Wink
  2. Откройте страницу «Подписки»
  3. В списке найдите подписку «Wink Всё в одном»
  4. Нажмите на кнопку «Отключить»
  5. Укажите причину отключения подписки

Подписка будет действовать до конца оплачиваемого периода и не будет продлеваться. 

По ссылке можно найти подробные инструкции, как отключить подписку в сервисе Wink на разных устройствах. 