Что такое подписка Газпром Бонус?

Газпром Бонус — это подписка, с которой вы можете управлять своей выгодой. В ней собраны предложения, которые пригодятся вам каждый день. Вы можете добавлять, менять и комбинировать их исходя из ваших интересов и потребностей. Каждый месяц при активной подписке все скидки возобновляются, и вы можете использовать их снова.

Что входит в подписку Газпром Бонус?

С подпиской Газпром Бонус каждый месяц вы получаете полный доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и PREMIER, скидкам или кешбэку до 50% в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» (с сервисом «Пакет»), бесплатной курьерской доставке Ozon, дополнительным баллам на АЗС «Газпромнефть», скидкам до 15% в магазинах Лента.

В любой момент вы можете добавить к основной подписке Газпром Бонус 70+ дополнительных предложений, чтобы настроить её под свои вкусы.

Сколько стоит подписка Газпром Бонус?

Базовая подписка Газпром Бонус стоит 299 ₽ в месяц. Дополнительные предложения оплачиваются отдельно. Со списком дополнительных предложений можно ознакомиться на сайте gazprombonus.ru. Финальная стоимость подписки зависит от количества подключенных предложений.

Можно ли подключить только дополнительные предложение, но не оформлять базовую подписку?

Нет, без активной базовой подписки подключить дополнительные предложения не получится.

Как добавлять дополнительные предложения к подписке?

Чтобы добавить дополнительные предложения со скидками и бонусами к подписке, авторизуйтесь на сайте или в приложении gazprombonus.ru, зайдите в каталог и добавьте в корзину те предложения, которые вам нужны. Дополнительные предложения будут действовать до конца оплаченного периода, и вы в любой момент можете их отключить.

Как оформить подписку?

Оформить подписку вы можете нажав на кнопку «Хочу попробовать», на сайте gazprombonus.ru или в мобильном приложении для iOS/Android:

на сайте или в приложении нажмите кнопку «Оформить подписку»;

введите свой номер телефона* и получите СМС с кодом подтверждения;

по желанию добавьте к подписке дополнительные предложения;

если у вас есть промокод на скидку, введите его;

введите номер карты, которой хотите оплачивать подписку;

оформите подписку и пользуйтесь всеми ее привилегиями.

Не забудьте указать ваш email, чтобы получить чек об оплате.

*Номер телефона, на который вы оформляете подписку Газпром Бонус, должен совпадать с номером телефона, который вы используете в сервисах партнёров.

Подписка и предложения продлеваются автоматически?

Да, если у вас включено автопродление.

Включить его можно в разделе «Управление подпиской». Конечно, можно каждый месяц оформлять Газпром Бонус заново, но тогда вы рискуете потерять выгоду от долгосрочных предложений.

Как узнать срок действия подписки или предложения?

Всю информацию о вашей подписке и подключённых предложениях вы можете увидеть в своём профиле. Также срок действия подписки и пакетов указывается в разделе «Моя подписка» и в письме, которое вы получите после оформления или продления Газпром Бонуса.

Что делать, если я не нашёл ответа на свой вопрос?

Напишите в службу поддержки по адресу help@gazprombonus.ru – мы будем рады вашему письму 😊 И ответим очень скоро.