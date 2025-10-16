Wink
Вопросы и ответы
Как создать плейлист?

Как создать плейлист?

  1. Перейдите в раздел «Моё»
  2. Выберите «Плейлисты»
  3. Нажмите кнопку «Создать плейлист»
  4. Введите название будущего плейлиста и нажмите кнопку «Создать»