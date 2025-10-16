Как отключить подписку?
Управление подпиской происходит в сервисе Wink на сайте wink.ru или в приложении Wink на мобильном устройстве или на телевизоре (как установить приложение).
- Авторизуйтесь в сервисе Wink на сайте wink.ru или в приложении Wink
- Откройте страницу «Подписки»
- В списке найдите подписку на сервис «Wink Музыка»
- Нажмите на кнопку «Отключить»
- Укажите причину отключения подписки
По ссылке можно найти подробные инструкции, как отключить подписку в сервисе Wink на разных устройствах.