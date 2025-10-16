Wink
Вопросы и ответы
Как подключить подписку на Android или iOS?

  1. Войдите в аккаунт по номеру телефона
  2. Если входите в аккаунт впервые, выберите 5 любимых исполнителей, это поможет сформировать рекомендации, соответствующие вашим предпочтениям
  3. Нажмите «Перейти к подключению»
  4. После нажатия откроется сайт Wink в мобильном браузере с описанием подписки, нажмите «Подключить» и следуйте инструкции на экране
  5. После оформления подписки вы можете вернуться в приложение Wink Музыка. Информация о подписке обновится, и вы сможете начать пользоваться приложением