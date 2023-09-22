Включение канала «Classic Music»

22 сентября 2023

С 26 сентября 2023г. начинается вещание телеканала «Classic Music» (кнопка 504).

Канал «Classic Music» будет доступен в пакетах «Wink», «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а так же в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный».

«Classic Music» - телевизионный канал, полностью посвящённый классической музыке. Основной своей миссией телеканал «Classic Music» считает культурно - просветительскую, и его программа составлена с учетом интересов и возраста зрительской аудитории, чтобы как можно больше радовать любителей классической музыки. В эфире телеканала круглосуточно транслируются оперы и балеты, выступления известных музыкантов и симфонических оркестров из лучших концертных залов и театров Германии, Австрии, Франции, Италии, Испании, России. Помимо этого зрителей ждут новости из мира музыки, репортажи, интервью с музыкантами, певцами, танцорами, режиссёрами-постановщиками, документальные фильмы, анонсы мероприятий и прямые трансляции с концертных площадок.