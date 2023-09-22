Включение канала «Sumiko»

22 сентября 2023

С 25 сентября 2023г. начинается вещание телеканала «Sumiko» (кнопка 315).

Канал «Sumiko» будет доступен в пакетах «Wink», «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а так же в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный».

«Sumiko» - новый анимационный канал в формате HD. Наш зритель получает возможность взглянуть на анимацию по-новому! Отобранные командой профессионалов тайтлы найдут своё место в сердце зрителя любого возраста. В составе канала присутствует, как и признанный в мире и сообществе поклонников Японской анимации контент. Таким выступают тайтлы «Ди Грей мен» и «Хикару и Го». Так же на телеканале представлены новые тайтлы из Китая, которые уже хорошо показали себя в подписках аудиовизуальных сервисов, такие как «Боевой Континент», «Путешествие к бессмертию» . Не обходим стороной и популярную тему айдолов, которая представлена тайтлом «Фукка». Более 200 часов контента из Японии и Китая. Флагманами телеканала Sumiko выступают темы дружбы, товарищества и семейных ценностей в антураже битв с демонами, огромными роботами и пришельцами из других миров! Лицо телеканала – девочка Сумико, которую мы создавали с помощью нейросетей. Мы активно интегрируем все более прорывные технологии для развития Sumiko и взаимодействия с растущей аудиторией поклонников восточной анимации.