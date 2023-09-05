У канала «Мосфильм. Золотая Коллекция» появятся версии в соответствии с часовыми поясами

05 сентября 2023

8 сентября жителям поясов +2 и +4 станут доступны соответствующие версии канала «Мосфильм. Золотая коллекция», который располагается на кнопке 99.

В эфире канала вы увидите золотой фонд ведущей киностудии страны, в том числе эксклюзивные показы и премьеры. «Мосфильм. Золотая Коллекция» — это неповторимое сочетание классики советского и российского кино, а также современных российских фильмов — лидеров проката и телеэфира.