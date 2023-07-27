Включение канала «Неизвестная Россия»

27 июля 2023

01 августа 2023г. начинается вещание телеканала «Неизвестная Россия» (кнопка 208).

Канал «Неизвестная Россия» будет доступен в пакетах «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а так же в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный».

«Неизвестная Россия» - телеканал документального кино. Основой сетки телеканала являются документальные проекты НТВ и циклы документальных фильмов, созданные крупнейшими российским научными и культурными объединениями. Канал расскажет о великой России, о талантливых людях, учёных, медиках, учителях, писателях, музыкантах, об исторических событиях, исход которых во многом определил наше настоящее. Создатели постараются открыть жителям страны новые интересные туристические маршруты, достопримечательности и заповедники и пригласят к участию в экспедициях. В планах есть показ фильмов об этнических группах России, их национальных традициях, языке и культуре.