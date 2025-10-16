Wink
Вопросы и ответы
Изменение номера телефона на мобильных устройствах

1. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу

 

2. В появившемся меню нажмите на "Редактировать"

 

3. В списке профилей выберите "Основной"

 

4. Для изменения нажмите на текущий указанный номер

 

5. Перед изменением, на указанный номер в профиле придет СМС-код для подтверждения действий

 

6. Вводите номер телефона, на который хотите произвести замену

 

6.1 если на этом этапе возникла ошибка как на скриншоте ниже, то: 

 - в случае, если у Вас на номере телефона, на который происходит замена оператор сотовой связи Tele2, выполните USSD команду через телефон *712*0# для отключения от Лицевого счета Теле2. После чего вернитесь к пункту 5

 - в ином случае обратитесь в техническую поддержку через почту support@wink.ru 

 

7. Введите полученный 4-х значный код из SMS

 

8. Номер телефона изменен 