Изменение номера телефона на мобильных устройствах
1. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу
2. В появившемся меню нажмите на "Редактировать"
3. В списке профилей выберите "Основной"
4. Для изменения нажмите на текущий указанный номер
5. Перед изменением, на указанный номер в профиле придет СМС-код для подтверждения действий
6. Вводите номер телефона, на который хотите произвести замену
6.1 если на этом этапе возникла ошибка как на скриншоте ниже, то:
- в случае, если у Вас на номере телефона, на который происходит замена оператор сотовой связи Tele2, выполните USSD команду через телефон *712*0# для отключения от Лицевого счета Теле2. После чего вернитесь к пункту 5
- в ином случае обратитесь в техническую поддержку через почту support@wink.ru
7. Введите полученный 4-х значный код из SMS
8. Номер телефона изменен