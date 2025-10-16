Изменение номера телефона на мобильных устройствах

1. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу

2. В появившемся меню нажмите на "Редактировать"

3. В списке профилей выберите "Основной"

4. Для изменения нажмите на текущий указанный номер

5. Перед изменением, на указанный номер в профиле придет СМС-код для подтверждения действий

6. Вводите номер телефона, на который хотите произвести замену

6.1 если на этом этапе возникла ошибка как на скриншоте ниже, то:

- в случае, если у Вас на номере телефона, на который происходит замена оператор сотовой связи Tele2, выполните USSD команду через телефон *712*0# для отключения от Лицевого счета Теле2. После чего вернитесь к пункту 5

- в ином случае обратитесь в техническую поддержку через почту support@wink.ru

7. Введите полученный 4-х значный код из SMS

8. Номер телефона изменен