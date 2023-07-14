Встречайте новый телеканал — CuriosityStream

14 июля 2023

Приготовьтесь к невероятному путешествию в загадочный мир научных открытий с CuriosityStream. Это познавательный канал всемирно известного бренда, который позволит окунуться в атмосферу тысячелетних тайн и древних цивилизаций. Узнайте секреты Вселенной: от бескрайнего космоса до микроскопических организмов у вас под ногами. Станьте свидетелем того, как меняется мир и создается история.

Канал «CuriosityStream» (кнопка 200) будет доступен с 17 июля 2023г. в пакетах «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а так же в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный».