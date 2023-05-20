Travel and Adventure возвращается

20 мая 2023

29 мая 2023 года на Wink снова появится телеканал интерактивного телевидения Travel and Adventure. Его вы сможете найти на кнопке 222.



Канал будет доступен в пакетах «Трансформер», «Максимум», «Премиум», а также в архивных пакетах «Стартовый», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «Хит», «Лайт», «Лайт+».



Travel and Adventure — международный телеканал о путешествиях по всему миру. В его эфире вы увидите захватывающие приключения путешественников, полезные советы и идеи, куда отправиться в отпуск, а также незабываемые впечатления глазами лучших путешественников со всего мира.