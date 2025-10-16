Создание и настройка профиля на Android TV

Для редактирования профиля откройте раздел "Моё" в правом верхнем углу и выберите необходимый профиль, после чего нажмите кнопку "Настройки профиля"

Отображение взрослого контента и возрастное ограничение

1. Для отображения или скрытия взрослого контента поставьте или снимите галочку в поле "Взрослый контент"

Примечание:

- для активации покупки по пин-коду поставьте галочку "Покупки по Пин-коду"

- в профиле "Детский" по умолчанию отключено отображение взрослого контента и активны покупки по пин-коду, изменить данные настройки нельзя

1. Для изменения возрастного ограничения выберите пункт "Возрастное ограничение"

2. Установите возрастной предел, выбрав необходимый возраст

Примечание: с помощью установки галочки "Запрос пин-кода" выберите свойство ограничения:

- "Неактивно" - контент выше возрастного ограничения будет скрыт

- "Активно" - весь контент будет отображаться, но при попытке включить контент выше возрастного ограничения будет запрашиваться пин-код

- При выборе "18+" весь контент будет отображаться и включаться без запроса пин-кода

Изменение пин-кода

1. Для редактирования пин-кода выберите "Изменение ПИН-кода"

Примечание: редактирование пин-кода доступно только в профиле "Основной"

2. Введите текущий пин-код и нажмите "Далее"

3. Введите новый пин-код и нажмите "Далее"

4. Введите новый пин-код повторно и нажмите "Изменить пин-код"

Создание и удаление профиля в приложении

1. Для создания нового профиля выберите значок со знаком "+"

Либо нажмите на значек "Ещё"

2. Введите название профиля и нажмите на кнопку "Далее"

1. Для удаления профиля выберите созданный профиль и нажмите "Удалить профиль"

2. Для завершения удаления нажмите кнопку "Да"

Примечание: профили "Основной" и "Детский" удалить нельзя.

Изменение номера телефона, привязанного к учетной записи

1. Для изменения номера телефона выберите "Номер телефона"

2. Введите код из смс, отправленное на текущий номер телефона привязанный к аккаунту

3. Введите новый номер телефона

4. Введите код из смс, отправленный на новый номер телефона