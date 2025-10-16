Создание и настройка профиля на Android TV
Для редактирования профиля откройте раздел "Моё" в правом верхнем углу и выберите необходимый профиль, после чего нажмите кнопку "Настройки профиля"
Отображение взрослого контента и возрастное ограничение
1. Для отображения или скрытия взрослого контента поставьте или снимите галочку в поле "Взрослый контент"
Примечание:
- для активации покупки по пин-коду поставьте галочку "Покупки по Пин-коду"
- в профиле "Детский" по умолчанию отключено отображение взрослого контента и активны покупки по пин-коду, изменить данные настройки нельзя
1. Для изменения возрастного ограничения выберите пункт "Возрастное ограничение"
2. Установите возрастной предел, выбрав необходимый возраст
Примечание: с помощью установки галочки "Запрос пин-кода" выберите свойство ограничения:
- "Неактивно" - контент выше возрастного ограничения будет скрыт
- "Активно" - весь контент будет отображаться, но при попытке включить контент выше возрастного ограничения будет запрашиваться пин-код
- При выборе "18+" весь контент будет отображаться и включаться без запроса пин-кода
Изменение пин-кода
1. Для редактирования пин-кода выберите "Изменение ПИН-кода"
Примечание: редактирование пин-кода доступно только в профиле "Основной"
2. Введите текущий пин-код и нажмите "Далее"
3. Введите новый пин-код и нажмите "Далее"
4. Введите новый пин-код повторно и нажмите "Изменить пин-код"
Создание и удаление профиля в приложении
1. Для создания нового профиля выберите значок со знаком "+"
Либо нажмите на значек "Ещё"
2. Введите название профиля и нажмите на кнопку "Далее"
1. Для удаления профиля выберите созданный профиль и нажмите "Удалить профиль"
2. Для завершения удаления нажмите кнопку "Да"
Примечание: профили "Основной" и "Детский" удалить нельзя.
Изменение номера телефона, привязанного к учетной записи
1. Для изменения номера телефона выберите "Номер телефона"
2. Введите код из смс, отправленное на текущий номер телефона привязанный к аккаунту
3. Введите новый номер телефона
4. Введите код из смс, отправленный на новый номер телефона