Wink
Вопросы и ответы
Создание и настройка профиля на Android TV

Создание и настройка профиля на Android TV

Для редактирования профиля откройте раздел "Моё" в правом верхнем углу и выберите необходимый профиль, после чего нажмите кнопку "Настройки профиля"

 

Отображение взрослого контента и возрастное ограничение

1. Для отображения или скрытия взрослого контента поставьте или снимите галочку в поле "Взрослый контент"

Примечание: 

 - для активации покупки по пин-коду поставьте галочку "Покупки по Пин-коду"

 - в профиле "Детский" по умолчанию отключено отображение взрослого контента и активны покупки по пин-коду, изменить данные настройки нельзя

 

1. Для изменения возрастного ограничения выберите пункт "Возрастное ограничение"

 

2. Установите возрастной предел, выбрав необходимый возраст

Примечание:  с помощью установки галочки "Запрос пин-кода" выберите свойство ограничения:
 - "Неактивно" - контент выше возрастного ограничения будет скрыт

 - "Активно" - весь контент будет отображаться, но при попытке включить контент выше возрастного ограничения будет запрашиваться пин-код

 - При выборе "18+" весь контент будет отображаться и включаться без запроса пин-кода

 

Изменение пин-кода

1. Для редактирования пин-кода выберите "Изменение ПИН-кода"

Примечание: редактирование пин-кода доступно только в профиле "Основной"

 

2. Введите текущий пин-код и нажмите "Далее

 

3. Введите новый пин-код и нажмите "Далее"

 

4. Введите новый пин-код повторно и нажмите "Изменить пин-код"

 

Создание и удаление профиля в приложении

1. Для создания нового профиля выберите значок со знаком "+"  

Либо нажмите на значек "Ещё"

 

2. Введите название профиля и нажмите на кнопку "Далее"

 

1. Для удаления профиля выберите созданный профиль и нажмите "Удалить профиль"

 

2. Для завершения удаления нажмите кнопку "Да"

Примечание: профили "Основной" и "Детский" удалить нельзя.

 

Изменение номера телефона, привязанного к учетной записи

1. Для изменения номера телефона выберите "Номер телефона"

 

2. Введите код из смс, отправленное на текущий номер телефона привязанный к аккаунту

 

3. Введите новый номер телефона

 

4. Введите код из смс, отправленный на новый номер телефона