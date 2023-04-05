«Ностальгия» и «TV BRICS» теперь на Wink
05 апреля 2023
С 10 апреля в нашем видеосервисе начинается вещание новых каналов.
Канал «TV BRICS» вы найдете на кнопке 60 — он освещает социальные, культурные и экономические процессы в странах объединения БРИКС
На кнопке 249 теперь расположен канал «Ностальгия». Здесь вы сможете окунуться в атмосферу СССР — посмотреть фильмы, пользовавшиеся успехом на советском телевидении, послушать музыку и увидеть ток-шоу того времени.
Каналы будут доступны в пакетах «Трансформер», «Максимум», «Премиум» и в архивных пакетах «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный». Канал «Ностальгия» также входит в архивный пакет «Стартовый».