«Ностальгия» и «TV BRICS» теперь на Wink

05 апреля 2023

С 10 апреля в нашем видеосервисе начинается вещание новых каналов.

Канал «TV BRICS» вы найдете на кнопке 60 — он освещает социальные, культурные и экономические процессы в странах объединения БРИКС

На кнопке 249 теперь расположен канал «Ностальгия». Здесь вы сможете окунуться в атмосферу СССР — посмотреть фильмы, пользовавшиеся успехом на советском телевидении, послушать музыку и увидеть ток-шоу того времени.

Каналы будут доступны в пакетах «Трансформер», «Максимум», «Премиум» и в архивных пакетах «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный». Канал «Ностальгия» также входит в архивный пакет «Стартовый».