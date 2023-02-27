Телеканалы компании «Виасат» и пакета ViP объединятся под брендом viju (ви́жу)
27 февраля 2023
С 1 марта 2023 года каналы TV1000, TV1000 Русское Кино, TV1000 Action, Viasat Explore, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Sport, а также пакет ViP обновят логотипы и фирменный стиль. Все они останутся на прежних кнопках и сохранят прежнюю тематику. Вам по-прежнему будут доступно все, за что вы их любите: фильмы и сериалы, документально-познавательные передачи о природе и истории и спортивные трансляции.
Как изменятся названия каналов:
TV1000 - viju TV1000;
TV1000 Русское Кино - viju TV1000 русское;
TV1000 Action — viju TV1000 action;
Viasat Explore — viju Explore;
Viasat Nature — viju Nature;
Viasat History — viju History;
Viasat Sport — viju+ Sport.
Пакет ViP станет называться viju+. В его состав по-прежнему войдут шесть телеканалов с обновленными брендами: viju+ Premiere, viju+ Megahit, viju+ Comedy, viju+ Serial, viju+ Sport HD. Канал Viasat Nature/History HD сменит название на viju+ Planet.