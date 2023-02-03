Wink
Телеканал «Москва Доверие» изменил статус. Рассказываем, что это значит для вас

03 февраля 2023

«Москва Доверие» стал муниципальным обязательным общедоступным телеканалом в Москве. Это повлекло за собой несколько изменений.

 • На Wink в Москве телеканал теперь транслируется на 22 кнопке.
 • В Цифровом телевидении Москвы он также перешел на 22 кнопку.
 • На кабельном телевидении Москвы канал перемещен на 22 позицию (ТВК 26), а телеканал «Че» —  на 31 (41 ТВК). 

Дополнительных настроек не требуется — просто перезагрузите свои ТВ-приставки.