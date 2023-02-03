Телеканал «Москва Доверие» изменил статус. Рассказываем, что это значит для вас
03 февраля 2023
«Москва Доверие» стал муниципальным обязательным общедоступным телеканалом в Москве. Это повлекло за собой несколько изменений.
• На Wink в Москве телеканал теперь транслируется на 22 кнопке.
• В Цифровом телевидении Москвы он также перешел на 22 кнопку.
• На кабельном телевидении Москвы канал перемещен на 22 позицию (ТВК 26), а телеканал «Че» — на 31 (41 ТВК).
Дополнительных настроек не требуется — просто перезагрузите свои ТВ-приставки.