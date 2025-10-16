Приложение "Кубокот"
Что такое "Кубокот"?
Кубокот – приложение для подготовки детей к школе, доступно для мобильных устройств.
Обучающая программа основана на стандарте ФГОС и охватывает такие темы как математика, развитие речи, окружающий мир, эмоции, бытовые навыки – игры созданы учителями и экспертами дошкольного образования в развлекательном формате.
Во время перерывов детям выдаются домашние задания - схемы для раскрашивания и вырезания, физические упражнения, чек-листы для домашних обязанностей, в формате pdf, для печати.
Как оформить подписку на приложение "Кубокот" в видеосервисе Wink?
Весь контент в приложении доступен только в составе подписки Wink Дети, отдельная оплата в самом приложении не нужна.
Какой контент предоставляет приложение "Кубокот"?
600+ развивающих игр:
- счёт от 0 до 10 и геометрические фигуры
- алфавит и чтение по слогам
- базовые эмоции
100+ оффлайн заданий (раскраски, головоломки, поделки и другие), которые можно распечатать и пройти совместно с ребенком.
Развлекательные и познавательные мультсериалы:
- «Три кота» — история о повседневной жизни, отношениях и приключениях трёх любознательных котиков — Коржика, его брата Компота и их сестры Карамельки
- «Развлечеба» — образовательный мультсериал, в котором Кубокот рассказывает детям полезные вещи из разных областей знаний относящиеся к школьной программе начальных классов.
Спецкурсы от настоящих звезд в своей области:
- спецкурс по шахматам от самого молодого гроссмейстера в истории, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Сергея Карякина;
- музыкальный курс от знаменитого российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева;
- спецкурс по изучению животных от известной научной журналистки и телеведущей Евгении Тимоновой.