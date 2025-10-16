Wink
Вопросы и ответы
Приложение "Кубокот"

Что такое "Кубокот"?

Кубокот – приложение для подготовки детей к школе, доступно для мобильных устройств.

Обучающая программа основана на стандарте ФГОС и охватывает такие темы как математика, развитие речи, окружающий мир, эмоции, бытовые навыки – игры созданы учителями и экспертами дошкольного образования в развлекательном формате.

Во время перерывов детям выдаются домашние задания - схемы для раскрашивания и вырезания, физические упражнения, чек-листы для домашних обязанностей, в формате pdf, для печати.

 

Как оформить подписку на приложение "Кубокот" в видеосервисе Wink?

Весь контент в приложении доступен только в составе подписки Wink Дети, отдельная оплата в самом приложении не нужна. 

 

Какой контент предоставляет приложение "Кубокот"?

600+ развивающих игр:

  • счёт от 0 до 10 и геометрические фигуры
  • алфавит и чтение по слогам
  • базовые эмоции

100+ оффлайн заданий (раскраски, головоломки, поделки и другие), которые можно распечатать и пройти совместно с ребенком.
Развлекательные и познавательные мультсериалы:

  • «Три кота» — история о повседневной жизни, отношениях и приключениях трёх любознательных котиков — Коржика, его брата Компота и их сестры Карамельки
  • «Развлечеба» — образовательный мультсериал, в котором Кубокот рассказывает детям полезные вещи из разных областей знаний относящиеся к школьной программе начальных классов.

Спецкурсы от настоящих звезд в своей области:

  • спецкурс по шахматам от самого молодого гроссмейстера в истории, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Сергея Карякина;
  • музыкальный курс от знаменитого российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева;
  • спецкурс по изучению животных от известной научной журналистки и телеведущей Евгении Тимоновой.