Что такое "Кубокот"?

Кубокот – приложение для подготовки детей к школе, доступно для мобильных устройств.

Обучающая программа основана на стандарте ФГОС и охватывает такие темы как математика, развитие речи, окружающий мир, эмоции, бытовые навыки – игры созданы учителями и экспертами дошкольного образования в развлекательном формате.

Во время перерывов детям выдаются домашние задания - схемы для раскрашивания и вырезания, физические упражнения, чек-листы для домашних обязанностей, в формате pdf, для печати.

Как оформить подписку на приложение "Кубокот" в видеосервисе Wink?

Весь контент в приложении доступен только в составе подписки Wink Дети, отдельная оплата в самом приложении не нужна.

Какой контент предоставляет приложение "Кубокот"?

600+ развивающих игр:

счёт от 0 до 10 и геометрические фигуры

алфавит и чтение по слогам

базовые эмоции

100+ оффлайн заданий (раскраски, головоломки, поделки и другие), которые можно распечатать и пройти совместно с ребенком.

Развлекательные и познавательные мультсериалы:

«Три кота» — история о повседневной жизни, отношениях и приключениях трёх любознательных котиков — Коржика, его брата Компота и их сестры Карамельки

«Развлечеба» — образовательный мультсериал, в котором Кубокот рассказывает детям полезные вещи из разных областей знаний относящиеся к школьной программе начальных классов.

Спецкурсы от настоящих звезд в своей области: