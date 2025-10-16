Wink
Вопросы и ответы
Как обновить ТВ-приставку ИТВ 2.0 в ручном режиме?

Как обновить ТВ-приставку ИТВ 2.0 в ручном режиме?

Для обновления ТВ-приставки ИТВ 2.0 до Wink в ручном режиме вам потребуется выполнить несколько действий:

  1. Возьмите USB накопитель объемом до 32 Гб и отформатируйте ее.
    Важно! Файловая система должна быть обязательно FAT Если ваш USB накопитель 32 Гб и более, для форматирования с файловой системой FAT32 вам потребуются сторонние программы.
  2. Скачайте 2 файла: прошивка и конфигурация
    Важно! Не переименовывайте файлы не меняйте расширение.
  3. Скопируйте оба файла на отформатированный USB накопитель.
  4. Выключите вашу ТВ-приставку.
  5. Вставьте накопитель в USB порт вашей ТВ-приставки.
  6. Включите приставку. Начнется загрузка и установка программного обеспечения. После установки, ТВ-приставка еще раз перезагрузится.
  7. Дождитесь загрузки ТВ-приставки. После белого загрузочного экрана с логотипом «Ростелеком» появится черный экран с логотипом Wink.

Поздравляем! Вы обновились до Wink и теперь можете пользоваться всеми преимуществами сервиса. Вам необходимо выполнить регистрацию/авторизацию в сервисе Wink, используя ваш номер телефона. 