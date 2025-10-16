Как обновить ТВ-приставку ИТВ 2.0 в ручном режиме?
Для обновления ТВ-приставки ИТВ 2.0 до Wink в ручном режиме вам потребуется выполнить несколько действий:
- Возьмите USB накопитель объемом до 32 Гб и отформатируйте ее.
Важно! Файловая система должна быть обязательно FAT Если ваш USB накопитель 32 Гб и более, для форматирования с файловой системой FAT32 вам потребуются сторонние программы.
- Скачайте 2 файла: прошивка и конфигурация
Важно! Не переименовывайте файлы не меняйте расширение.
- Скопируйте оба файла на отформатированный USB накопитель.
- Выключите вашу ТВ-приставку.
- Вставьте накопитель в USB порт вашей ТВ-приставки.
- Включите приставку. Начнется загрузка и установка программного обеспечения. После установки, ТВ-приставка еще раз перезагрузится.
- Дождитесь загрузки ТВ-приставки. После белого загрузочного экрана с логотипом «Ростелеком» появится черный экран с логотипом Wink.
Поздравляем! Вы обновились до Wink и теперь можете пользоваться всеми преимуществами сервиса. Вам необходимо выполнить регистрацию/авторизацию в сервисе Wink, используя ваш номер телефона.