Как оформить подписку на VK Музыку в видеосервисе Wink?

1. Чтобы оформить подписку на VK Музыку в приложении Wink для Smart TV, мобильного телефона или на сайте wink.ru:

Войдите или зарегистрируйтесь в приложении или на сайте с помощью мобильного телефона.

В разделе «Подписки» найдите карточку VK Музыка и нажмите «Подключить».

Перейдите в раздел «Моё» и привяжите банковскую карту к аккаунту.

После оплаты подписки её можно отключить в любой момент. Она останется активна на оплаченный срок.

2. Чтобы оформить подписку на VK Музыку через приставку в рамках услуг «Интерактивное телевидение Wink», «Wink ТВ-онлайн»:

Войдите или зарегистрируйтесь с помощью мобильного телефона.

В разделе «Подписки» найдите карточку VK Музыка и нажмите «Подключить».

После оплаты подписки её можно отключить в любой момент. Она останется активна на оплаченный срок.

Что такое VK Музыка?

Подписка на VK Музыку – это стриминговый сервис с огромным каталогом музыки и умными алгоритмами рекомендаций. Подключайте подписку и слушайте треки в фоновом режиме без перерывов на рекламу, скачивайте их, чтобы включать без интернета.

Наслаждайтесь любимыми песнями прямо ВКонтакте или в отдельном приложении VK Музыка.

VK Музыка стоит 169 рублей в месяц.

Сколько стоит подписка?

Базовая стоимость подписки на 30 дней — 169 рублей.

Подписка продлевается автоматически?

Да, вам не придётся делать это вручную. Каждый месяц в день оплаты деньги списываются с привязанной карты. Подписка продлевается автоматически в приложениях для Smart TV, мобильного телефона, на сайте wink.ru и в рамках услуг «Интерактивное телевидение Wink», «Wink ТВ-онлайн».

Если на карте нет достаточной суммы и оплата не проходит, вам придёт SMS от банка, а подписка будет приостановлена. Система будет пытаться провести платёж в течение семи дней, потом попытки списать оплату прекратятся.

VK Музыка действует на всей территории РФ?

Оформить VK Музыку можно из любой точки страны. Обратите внимание: некоторые сервисы в подписке работают не во всех городах России.

Можно ли изменить платёжную карту?

Да, это можно сделать в разделе «Моё» → «Платежи».

Что делать, если не удаётся оплатить подписку на VK Музыку?

Если оплата не проходит, проверьте баланс банковской карты и срок её действия. Если данные актуальные, а оплата не проходит, обратитесь в поддержку: support@wink.ru.



Как узнать, до какого числа у меня действует подписка?

Дату окончания подписки можно узнать на главной странице сайта или в приложении Wink в разделе «Моё».

Как отменить автоматическое продление подписки на VK Музыку?

В интерфейсе Wink на карточке подписки на VK Музыку нажать на кнопку «Отключить». Подписка будет активна до конца оплаченного срока.

Здесь нет ответа на мой вопрос, что делать?

Вам помогут в поддержке, напишите по адресу support@wink.ru.