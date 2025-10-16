VK Музыка
Как оформить подписку на VK Музыку в видеосервисе Wink?
1. Чтобы оформить подписку на VK Музыку в приложении Wink для Smart TV, мобильного телефона или на сайте wink.ru:
- Войдите или зарегистрируйтесь в приложении или на сайте с помощью мобильного телефона.
- В разделе «Подписки» найдите карточку VK Музыка и нажмите «Подключить».
- Перейдите в раздел «Моё» и привяжите банковскую карту к аккаунту.
- После оплаты подписки её можно отключить в любой момент. Она останется активна на оплаченный срок.
2. Чтобы оформить подписку на VK Музыку через приставку в рамках услуг «Интерактивное телевидение Wink», «Wink ТВ-онлайн»:
- Войдите или зарегистрируйтесь с помощью мобильного телефона.
- В разделе «Подписки» найдите карточку VK Музыка и нажмите «Подключить».
- После оплаты подписки её можно отключить в любой момент. Она останется активна на оплаченный срок.
Что такое VK Музыка?
Подписка на VK Музыку – это стриминговый сервис с огромным каталогом музыки и умными алгоритмами рекомендаций. Подключайте подписку и слушайте треки в фоновом режиме без перерывов на рекламу, скачивайте их, чтобы включать без интернета.
Наслаждайтесь любимыми песнями прямо ВКонтакте или в отдельном приложении VK Музыка.
VK Музыка стоит 169 рублей в месяц.
Сколько стоит подписка?
Базовая стоимость подписки на 30 дней — 169 рублей.
Подписка продлевается автоматически?
Да, вам не придётся делать это вручную. Каждый месяц в день оплаты деньги списываются с привязанной карты. Подписка продлевается автоматически в приложениях для Smart TV, мобильного телефона, на сайте wink.ru и в рамках услуг «Интерактивное телевидение Wink», «Wink ТВ-онлайн».
Если на карте нет достаточной суммы и оплата не проходит, вам придёт SMS от банка, а подписка будет приостановлена. Система будет пытаться провести платёж в течение семи дней, потом попытки списать оплату прекратятся.
VK Музыка действует на всей территории РФ?
Оформить VK Музыку можно из любой точки страны. Обратите внимание: некоторые сервисы в подписке работают не во всех городах России.
Можно ли изменить платёжную карту?
Да, это можно сделать в разделе «Моё» → «Платежи».
Что делать, если не удаётся оплатить подписку на VK Музыку?
Если оплата не проходит, проверьте баланс банковской карты и срок её действия. Если данные актуальные, а оплата не проходит, обратитесь в поддержку: support@wink.ru.
Как узнать, до какого числа у меня действует подписка?
Дату окончания подписки можно узнать на главной странице сайта или в приложении Wink в разделе «Моё».
Как отменить автоматическое продление подписки на VK Музыку?
В интерфейсе Wink на карточке подписки на VK Музыку нажать на кнопку «Отключить». Подписка будет активна до конца оплаченного срока.
Здесь нет ответа на мой вопрос, что делать?
Вам помогут в поддержке, напишите по адресу support@wink.ru.