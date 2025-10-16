Временные ограничения по оплате в мобильных приложениях

С 10 марта 2022 года возможны ограничения покупок через методы оплаты Apple Pay и Google Pay на платформах iOS, iPadOS, TVoS, Android и Android TV. Чтобы избежать трудностей с оплатой, привяжите свою банковскую карту в Личном кабинете в разделе Способы оплаты/Платежи.

Мы рекомендуем отключить продление подписок в App Store и Google Play, оформленных через встроенные покупки и переподключить подписки, используя банковскую карту (принимаются карты Visa, MasterCard, Electron и МИР, выпущенные российскими банками) в приложениях Wink или на сайте wink.ru.

Все оплаченные подписки через App Store и Google Play будут доступны до конца оплаченного периода.