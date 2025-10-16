Почему на моем Android видео показывается только в низком качестве?

Для проверки зайдите в раздел Ещё - Помощь в приложении и найдите строчку с параметром Security Level.

Если значение:

L1 - видео будет смотреть в максимальном качестве

L2 - видео будет показываться в среднем качестве (до 540p)

L3 - видео будет показываться только в низком качестве (до 480p)

Проверьте наличие обновлений прошивки ПО устройства, в определенных случаях производители могут выпустить новую версию с повышенным Security Level.

Важно: если у видео-файла не доступен вариант качества, поддерживаемый на уровнях L3 или L2, то видео не будет работать и покажет ошибку воспроизведения.