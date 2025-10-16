Wink
Как подключить Bluetooth ПДУ к WinkBox?

Подключить Bluetooth ПДУ к WinkBox можно несколькими способами:

Через настройки:

1. Вставьте батарейки в ПДУ и включите WinkBox
2. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"


2.1 Или "Настройки" → "Пульты и аксессуары"


3. В разделе "Bluetooth" активируйте тумблер в пункте "Bluetooth адаптер"


4. Перейдите в пункт "Добавить устройство"
5. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки "Назад" и "Меню". Когда светодиод на ПДУ начнёт мигать синим, отпустите кнопки.


5.1 Для Wink BT 01:


6. Дождитесь, пока в списке устройств появится подключаемый ПДУ и выберите его


Готово, новый пульт подключён и готов к эксплуатации!


Быстрой командой:

1. Направьте ПДУ на WinkBox. Зажмите и удерживайте 3 секунды кнопки "Назад" и "Меню". Когда светодиод на ПДУ начнёт мигать синим, отпустите кнопки


2. Дождитесь подключения пульта к WinkBox


Готово, новый пульт подключён и готов к эксплуатации!

 

Важно! Ваш комплектный ПДУ (Wave) от WinkBox не перестанет работать, им также можно будет пользоваться как вспомогательным ПДУ.