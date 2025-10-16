Как подключить Bluetooth ПДУ к WinkBox?

Подключить Bluetooth ПДУ к WinkBox можно несколькими способами:

Через настройки:

1. Вставьте батарейки в ПДУ и включите WinkBox

2. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"



2.1 Или "Настройки" → "Пульты и аксессуары"



3. В разделе "Bluetooth" активируйте тумблер в пункте "Bluetooth адаптер"



4. Перейдите в пункт "Добавить устройство"

5. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки "Назад" и "Меню". Когда светодиод на ПДУ начнёт мигать синим, отпустите кнопки.



5.1 Для Wink BT 01:



6. Дождитесь, пока в списке устройств появится подключаемый ПДУ и выберите его



Готово, новый пульт подключён и готов к эксплуатации!



Быстрой командой:

1. Направьте ПДУ на WinkBox. Зажмите и удерживайте 3 секунды кнопки "Назад" и "Меню". Когда светодиод на ПДУ начнёт мигать синим, отпустите кнопки



2. Дождитесь подключения пульта к WinkBox



Готово, новый пульт подключён и готов к эксплуатации!

Важно! Ваш комплектный ПДУ (Wave) от WinkBox не перестанет работать, им также можно будет пользоваться как вспомогательным ПДУ.