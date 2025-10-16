Как подключить Bluetooth ПДУ к WinkBox?
Подключить Bluetooth ПДУ к WinkBox можно несколькими способами:
Через настройки:
1. Вставьте батарейки в ПДУ и включите WinkBox
2. Перейдите в раздел "Моё" → "Настройки" → "Системные настройки"
2.1 Или "Настройки" → "Пульты и аксессуары"
3. В разделе "Bluetooth" активируйте тумблер в пункте "Bluetooth адаптер"
4. Перейдите в пункт "Добавить устройство"
5. Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки "Назад" и "Меню". Когда светодиод на ПДУ начнёт мигать синим, отпустите кнопки.
5.1 Для Wink BT 01:
6. Дождитесь, пока в списке устройств появится подключаемый ПДУ и выберите его
Готово, новый пульт подключён и готов к эксплуатации!
Быстрой командой:
1. Направьте ПДУ на WinkBox. Зажмите и удерживайте 3 секунды кнопки "Назад" и "Меню". Когда светодиод на ПДУ начнёт мигать синим, отпустите кнопки
2. Дождитесь подключения пульта к WinkBox
Готово, новый пульт подключён и готов к эксплуатации!
Важно! Ваш комплектный ПДУ (Wave) от WinkBox не перестанет работать, им также можно будет пользоваться как вспомогательным ПДУ.