Обучение Bluetooth ПДУ.
- Возьмите Bluetooth ПДУ и ПДУ вашего телевизора.
- Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопки «ОК» и «Вниз» на Bluetooth ПДУ.
- На Bluetooth ПДУ нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить». Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга и нажмите на другом пульте кнопку, функцию которого Вы хотите продублировать на Bluetooth ПДУ.
- Повторите Шаг 2 для кнопок, которые вы хотите обучить. Обратите внимание, что обучить можно только кнопки Vol+, Vol-, Mute и Power.
- После завершения обучения нажмите кнопку «OK». Светодиод мигнёт 3 раза Красным светом – обучение завершено.